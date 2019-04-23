Над крышей собора Парижской Богоматери промышленные альпинисты начали монтаж брезентового покрытия. Оно должно защитить внутреннее убранство церкви и несущие конструкции собора от дождя. Работы ведут 25 специалистов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Брезентом Нотр-Дам накроют лишь на короткое время, сообщает "Интерфакс". Метеорологи прогнозируют, что дождь в Париже начнется вечером 23 апреля и продлится до 25 апреля. Брезент над сгоревшей крышей собора затем заменит более прочная конструкция, которую назвали "Большой зонт". Подобное сооружение реставраторы использовали над парижским Пантеоном, где в 2014-2015 годах проводились восстановительные работы.

Собор Парижской Богоматери тоже ремонтировался. Однако 15 апреля 2019 года на строительных лесах начался сильный пожар. Огонь нанес собору существенный ущерб - обрушилась более чем 150-тонная крыша здания и шпиль.

Собор Парижской Богоматери - одна из главных туристических жемчужин Парижа. Ежегодно собор посещают 14 миллионов человек.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор за 5 лет.