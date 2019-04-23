Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что хочет назвать в честь американского лидера Дональда Трампа новый населенный пункт на Голанских высотах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что таким образом Нетаньяху захотел поблагодарить Трампа за его признание суверенитета Израиля над Голанами.

"Нам нужно выразить признательность, назвав в честь Дональда Трампа населенный пункт на Голанских высотах", - отметил Нетаньяху.

Премьер пообещал, что займется этим вопросом в ближайшее время.