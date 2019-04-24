Сильный пожар у Версальского дворца во Франции
Сильный пожар вспыхнул во французском городе Версаль, недалеко от знаменитого дворцово-паркового комплекса.
"Пожар на улице Парк де Кланьи в Версале. Пожалуйста, избегайте этого района до окончания работы экстренных служб", - говорится в Twitter местной полиции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По информации пожарной службы, возгорание произошло в автомобильном магазине. Движение по прилегающим улицам ограничено.
Как сообщает телеканал BFMTV, в результате пожара никто не пострадал. На многочисленных видеозаписях в социальных сетях видно большие клубы густого дыма, поднимающиеся над крышами домов.
На территории города находится дворец, который с 1666 по 1789 год был официальной королевской резиденцией. В 1801 году получил статус музея и был открыт для публики, а с 1830 года музеем стал весь архитектурный комплекс Версаля. В 1837 году в королевском дворце открылся Музей истории Франции. Версальский дворец и парк в 1979 году были включены в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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