Число погибших в результате восьми взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 359 человек. Об этом сообщает РИА Новости, передает Day.Az.

По данным агентства, при взрывах также пострадали около 520 человек.

Как отмечается, ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".