Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 359
24 апреля 2019 08:38 243
Число погибших в результате восьми взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 359 человек. Об этом сообщает РИА Новости, передает Day.Az.
По данным агентства, при взрывах также пострадали около 520 человек.
Как отмечается, ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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