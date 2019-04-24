Число задержанных по делу о взрывах на Шри-Ланке приблизилось к 60
24 апреля 2019 09:14 205
Число подозреваемых, задержанных на Шри-Ланке в ходе расследования взрывов, унесших жизни 359 человек, к среде составило 58 человек, в минувшие сутки правоохранители арестовали 18 человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил в среду ланкийский портал Ada Derana, ссылаясь на информацию полиции.
Задержания прошли в городах Берувала, Катана, Алутхгама.
Ранее сообщалось о 40 задержанных.
21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. В серии атак были задействованы семь смертников, которые являются гражданами Шри-Ланки.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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