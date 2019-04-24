Число подозреваемых, задержанных на Шри-Ланке в ходе расследования взрывов, унесших жизни 359 человек, к среде составило 58 человек, в минувшие сутки правоохранители арестовали 18 человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил в среду ланкийский портал Ada Derana, ссылаясь на информацию полиции.

Задержания прошли в городах Берувала, Катана, Алутхгама.

Ранее сообщалось о 40 задержанных.

21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. В серии атак были задействованы семь смертников, которые являются гражданами Шри-Ланки.