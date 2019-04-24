Бывший боец UFC погиб после ссоры с водителем Uber
Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Родриго Де Лима был убит после ссоры с водителем Uber. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает USA Today.
Атлету, известному по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), было 28 лет. По словам его друзей, у Де Лимы возник конфликт с водителем Uber. После разговора на повышенных тонах таксист намеренно переехал бойца. От столкновения Лима погиб.
Местным властям удалось установить личность водителя. Тем не менее, пока подозреваемый задержан не был.
В последний раз бразилец выходил в октагон в рамках турнира Shooto Brazil 85. Де Лима одержал победу в первом раунде. С 2014 по 2015 год он дважды выступил в UFC. Оба поединка Де Лима проиграл. Всего на его счету девять побед и три поражения по правилам MMA.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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