Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Родриго Де Лима был убит после ссоры с водителем Uber. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает USA Today.

Атлету, известному по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), было 28 лет. По словам его друзей, у Де Лимы возник конфликт с водителем Uber. После разговора на повышенных тонах таксист намеренно переехал бойца. От столкновения Лима погиб.

Местным властям удалось установить личность водителя. Тем не менее, пока подозреваемый задержан не был.

В последний раз бразилец выходил в октагон в рамках турнира Shooto Brazil 85. Де Лима одержал победу в первом раунде. С 2014 по 2015 год он дважды выступил в UFC. Оба поединка Де Лима проиграл. Всего на его счету девять побед и три поражения по правилам MMA.