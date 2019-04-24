Еще одно историческое наследие Франции едва не оказалось уничтоженным в огне, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv

Сильный пожар вспыхнул недалеко от знаменитого Версальского дворца.

Загорелись гаражи в жилом квартале. Огромный столб дыма было хорошо видно из садов Версаля, где в тот момент гуляло множество посетителей.

На борьбу с огнем бросили почти сотню пожарных. Жителей всех расположенных рядом домов эвакуировали.

Тем временем, на обугленные стены Нотр-Дама забрались промышленные альпинисты. Краном оттуда сняли несколько статуй, а сам собор укутывают брезентом для защиты от дождя.

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