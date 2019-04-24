В Турции снят документальный фильм о преступлениях армян в 1915 году, сказал глава Турецкого исторического общества (Türk Tarih Kurumu) Рефик Туран. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Турана, фильм под названием "Восстание армян в Османском государстве: террор и пропаганда" снят при поддержке Турецкого исторического общества, и на примере фактов разоблачает преступления армянских бандформирований в 1915 году на территории Османской Империи.

"В фильме на примере фактов разоблачаются преступления армянских бандформирований против мирного населения на территории Османской империи", - сказал он.

Туран отметил, что фильм будет переведен на английский, немецкий, французский и испанский языки.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.