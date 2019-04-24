В Турции сняли фильм о преступлениях армян в 1915 году
В Турции снят документальный фильм о преступлениях армян в 1915 году, сказал глава Турецкого исторического общества (Türk Tarih Kurumu) Рефик Туран. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
По словам Турана, фильм под названием "Восстание армян в Османском государстве: террор и пропаганда" снят при поддержке Турецкого исторического общества, и на примере фактов разоблачает преступления армянских бандформирований в 1915 году на территории Османской Империи.
"В фильме на примере фактов разоблачаются преступления армянских бандформирований против мирного населения на территории Османской империи", - сказал он.
Туран отметил, что фильм будет переведен на английский, немецкий, французский и испанский языки.
Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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