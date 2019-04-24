Жительнице Сан-Франциско, штат Калифорния, удалось выжить после падения между платформой и движущимся поездом. Инцидент произошел 12 апреля на станции Эмбаркадеро, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv

В распоряжении телеканала ABC7 оказалась видеозапись с наружной камеры поезда. На кадрах видно, как пожилая женщина пытается зайти в вагон, однако ее рука застревает в дверях. Поезд начинает движение и американка падает на рельсы.

Отмечается, что женщина получила тяжелые травмы, однако ее удалось спасти. Информация о состоянии пострадавшей уточняется.

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