В Сети показаны кадры аварии с участием кроссовера Tesla Model X. Автомобиль следовал по серпантину на автопилоте, когда не смог войти в поворот и удержаться в пределах полосы движения, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Как говорится в описании к ролику, водитель находился внутри машины, успел вовремя заметить некорректное движение автомобиля и скорректировал его. Однако окончательно избежать аварии ему не удалось: после резкого движения машина произвольно ускорилась и произошло столкновение со скалой. Никто при этом не пострадал. Кадры опубликованы на YouTube.

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