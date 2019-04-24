Автопилот направил Tesla прямо в обрыв на серпантине - ВИДЕО
24 апреля 2019 15:23 266
В Сети показаны кадры аварии с участием кроссовера Tesla Model X. Автомобиль следовал по серпантину на автопилоте, когда не смог войти в поворот и удержаться в пределах полосы движения, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Как говорится в описании к ролику, водитель находился внутри машины, успел вовремя заметить некорректное движение автомобиля и скорректировал его. Однако окончательно избежать аварии ему не удалось: после резкого движения машина произвольно ускорилась и произошло столкновение со скалой. Никто при этом не пострадал. Кадры опубликованы на YouTube.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
13:39 263
Хаменеи: Иран продолжит экспорт нефти
-
23 Апр. 17:05 10 041
-
23 Апр. 19:54 9 754
-
23 Апр. 17:06 8 461
-
10:58 7 152
-
23 Апр. 21:46 4 912