Оползни разрушили дороги и жилые дома в ЮАР - ВИДЕО
Из-за непрекращающихся проливных дождей, накрывших южноафриканскую провинцию Квазулу-Натал, несколько оползней смыли жилые постройки и дороги в населенных пунктах, расположенных недалеко от города Дурбан, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Жители прибрежного города Аманзимтоти, рано утром 24 апреля стали свидетелями, как участок дороги и несколько частных построек рухнули вниз.
В результате инцидента один из домовладельцев получил легкую травму.
В тот же день жители небольшого городка Умлази (восточное побережье провинции Квазулу-Натал) стали свидетелями разрушения частной постройки, в которой на момент катастрофы никого не было.
Из-за стихийного бедствия многие автомагистрали провинции Квазулу-Натал были затоплены, что привело к транспортному коллапсу. Все спасательные организации региона брошены на борьбу со стихией.
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