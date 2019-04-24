Из-за непрекращающихся проливных дождей, накрывших южноафриканскую провинцию Квазулу-Натал, несколько оползней смыли жилые постройки и дороги в населенных пунктах, расположенных недалеко от города Дурбан, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Жители прибрежного города Аманзимтоти, рано утром 24 апреля стали свидетелями, как участок дороги и несколько частных построек рухнули вниз.

В результате инцидента один из домовладельцев получил легкую травму.

В тот же день жители небольшого городка Умлази (восточное побережье провинции Квазулу-Натал) стали свидетелями разрушения частной постройки, в которой на момент катастрофы никого не было.

Из-за стихийного бедствия многие автомагистрали провинции Квазулу-Натал были затоплены, что привело к транспортному коллапсу. Все спасательные организации региона брошены на борьбу со стихией.

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