Способность животных забираться и стоять под палящим солнцем на придорожных деревьях и кустах, на дорогах между Марракешем и Эс-Сувейрой (Марокко) привлекает туристов с разных стран мира, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Аарон Гекоски провел исследование этого "естественного явления" для зоологической организации, занимающейся защитой животных.

Зоозащитнику, который посетил Марокко в начале этого года, рассказали, что фермеры привозят коз из других районов и заставляют их часами стоять на деревьях, чтобы туристы за деньги могли сфотографироваться с ними.

Аарон Гекоски, который специализируется на документировании жестокости в индустрии туризма в дикой природе рассказал, что, увидев интерес туристов к живущим на деревьях козам, некоторые фермеры решили манипулировать ситуацией для получения финансовой выгоды.

"Я слышал, что они даже привозили коз из других районов и строили платформы на деревьях.

Козы невероятно проворны и ловки, когда дело касается навигации по деревьям, хотя обычно они просто стоят в одном месте, выглядя довольно больными и несчастными", - заявил фотограф

"Это лишь одна из нескольких проблем, о которых мы знаем в Марокко, где животные подвергаются жестокому обращению, чтобы удовлетворить спрос и предоставить туристам возможность фотографироваться", - говорится на сайте зоозащитной организации.

После подтверждения факта насилия над животными, зоозащитники призвали туристов во время своих путешествий и отпусков обращать внимание на подобные проявления жестокости и ставить в известность зоозащитные организации.

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