Поезд, в некоторых вагонах которого перевозились опасные вещества, сошел с рельсов в провинции Квебек на востоке Канады. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CBC.

По данным телеканала, около десяти вагонов с опасными грузами сошли с рельсов, однако токсичные вещества не попали в окружающую среду.

Позднее телеканал сообщил, что сошедший с рельсов поезд не представляет опасности, на месте продолжают работать специалисты.