Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пригрозил США последствиями, если они попытаются мешать продажам иранской нефти.

В понедельник администрация президента США Дональда Трампа объявила, что не будет продлевать действие исключений из санкций на покупку иранской нефти. Белый дом рассчитывает, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.

"Мы считаем, что Иран продолжит продавать свою нефть. Мы продолжим находить покупателей для нашей нефти, и мы продолжим использовать Ормузский пролив в качестве безопасного транзитного прохода для продажи нашей нефти", - заявил Зариф на мероприятии, организованном Asia Society в Нью-Йорке. Трансляция велась на сайте Asia Society, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Если США предпримут безумные меры и попытаются помешать нам делать это, им нужно быть готовыми к последствиям", - добавил он.

Кроме того, он отметил, что президент США Дональд Трамп ошибается, раз считает, что политика максимального давления "поставит Иран на колени".

"В наших национальных интересах держать Персидский залив открытым, держать открытым Ормузский пролив. Мы делали это в прошлом, мы продолжим делать это в будущем. Но США должны знать, что если они войдут в Ормузский пролив, они должны говорить с теми, кто защищает его. А это Корпус стражей исламской революции", - отметил Зариф.