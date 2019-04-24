Отсутствие договоренностей в соглашениях по контролю над вооружениями повышает вероятность применения ядерного оружия, считают в британском парламенте. Об этом сообщает The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Из-за разрушающихся отношений между государствами, обладающими ядерным оружием, новыми возможностями и технологиями, но при этом не идущими на контакт друг с другом, риск применения ядерного оружия сейчас выше, чем со времен холодной войны", - утверждает председатель Комитета по международным отношениям Дэвид Хауэлл.

Он добавил, что комитет на следующей неделе внесет на рассмотрение Договор о нераспространении ядерного оружия. По словам Хауэлла, это возможность подтолкнуть представителей государств к диалогу. Он выразил надежду, что страны-члены НАТО смогут поспособствовать возрождению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).