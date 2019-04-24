Неизвестные люди в масках обстреляли кафе во французском городе Туркуэн, в департаменте Нор на севере страны, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как передает ТАСС, злоумышленники произвели несколько выстрелов из помпового ружья и из пистолета калибра 9 мм.

По предварительным данным, жертв нет.

На место стрельбы экстренно прибыла спецгруппа полиции RAID (Recherche, assistance, intervention, dissuasion - аббревиатура от слов "Поиск, содействие, вмешательство, разубеждение") по борьбе с терроризмом и организованной преступностью.