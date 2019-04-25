Суд Токио постановил освободить Карлоса Гона под залог
25 апреля 2019 09:08 194
Бывшего главу автоконцерна "Ниссан" Карлоса Гона уже 25 апреля могут выпустить из тюрьмы. Такое решение принял окружной суд Токио. Освободят его под залог примерно в 4 с половиной миллиона долларов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Впрочем, в марте этого года Гона уже выпускали, но в начале апреля снова арестовали по дополнительному обвинению. Бывшего топ-менеджера подозревают в том, что он не задекларировал 9 миллионов долларов, а также переложил личные финансовые потери на корпорацию.
Впервые за решёткой Карлос Гон оказался в ноябре прошлого года, напоминает телеканал "Россия 24".
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