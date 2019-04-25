Управление гражданской авиации (CAA) Шри-Ланки объявило о запрете на полеты беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве страны. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал Ada Derana.

Отмечается, что запрет будет действовать до дальнейших указаний. Мера была принята из соображений безопасности после ряда терактов, совершенных на острове, уточняет портал.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, жертвами терактов стали 359 человек, 520 пострадали. Ответственность за серию взрывов взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", которая, однако, не предоставила доказательств своей причастности к атакам на острове.