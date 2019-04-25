Новый взрыв прогремел в четверг утром в районе Пугода примерно в 40 километрах к востоку от столицы Шри-Ланки Коломбо, сообщает телеканал News 1st со ссылкой на представителя местной полиции Рувана Гунаскеару.

Данные о возможных погибших и пострадавших пока отсутствуют, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости. Правоохранительные органы ведут расследование случившегося.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, жертвами терактов стали 359 человек, 520 пострадали.