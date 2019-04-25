Грузовик врезался в дом в США и полностью его снес - ВИДЕО
25 апреля 2019 09:36 216
Серьезная авария произошла в американском штате Мичиган. Там грузовик полностью разрушил дом в результате ДТП, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Последствия аварии запечатлели на видео. На представленных кадрах видно, что от дома практически ничего не осталось.
При этом не совсем понятно, сколько человек пострадали в результате этого инцидента.
Также пока не ясно, что стало причиной ДТП.
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