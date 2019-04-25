В Волгограде разыскивают участников самой неудачной кражи. Молодые люди мечтали о чемодане с миллионами внутри, но просчитались. Вот они стоят в очереди к банкомату. В это время его как раз ремонтирует сотрудник, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Приятели решили воспользоваться невнимательностью мужчины и незаметно утащить, как они думали, кассету с деньгами. Один из них прямо у всех на глазах осторожно берет ящик и спешит к выходу. Довольные друзья просто умирают со смеху и следуют за сообщником.

Однако радоваться пришлось недолго. По некоторым данным, в чемодане не было заветных купюр, а только дешевые инструменты. Более того, владелец догнал грабителей и отвоевал имущество. Злоумышленники ушли ни с чем. Их уже ищут.

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