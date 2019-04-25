Воры-неудачники украли ящик инструментов вместо денег - ВИДЕО
В Волгограде разыскивают участников самой неудачной кражи. Молодые люди мечтали о чемодане с миллионами внутри, но просчитались. Вот они стоят в очереди к банкомату. В это время его как раз ремонтирует сотрудник, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Приятели решили воспользоваться невнимательностью мужчины и незаметно утащить, как они думали, кассету с деньгами. Один из них прямо у всех на глазах осторожно берет ящик и спешит к выходу. Довольные друзья просто умирают со смеху и следуют за сообщником.
Однако радоваться пришлось недолго. По некоторым данным, в чемодане не было заветных купюр, а только дешевые инструменты. Более того, владелец догнал грабителей и отвоевал имущество. Злоумышленники ушли ни с чем. Их уже ищут.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
24 Апр. 15:20 22 953
-
24 Апр. 17:04 11 236
-
24 Апр. 16:15 9 449
-
24 Апр. 17:14 8 188
-
24 Апр. 11:57 5 729