Президент России Владимир Путин считает, что КНДР и США должны решать имеющиеся вопросы путем переговоров, однако не знает, на что готовы стороны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отвечая на вопросы журналистов по итогам российско-северокорейских переговоров, российский лидер заявил, что у Ким Чен Ына в отношениях с США "настрой, прежде всего, на защиту своих национальных интересов и обеспечение своей безопасности". "Если со стороны северокорейских партнеров, имею в виду прежде всего американцев, будет проявлено желание к конструктивному диалогу, я думаю, что в конечном итоге без переговоров не обойтись", - отметил Путин.

"Мне кажется, что другого пути нет, а на что он [Ким Чен Ын] согласен, а на что не согласен - лучше у него спросить", - подчеркнул президент РФ.