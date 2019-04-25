Бывший вице-президент США будет участвовать в выборах президента
25 апреля 2019 14:18 204
Бывший вице-президент США Джо Байден официально объявил в своем Twitter о намерении участвовать в президентских выборах в 2020 году, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Сегодня я объявляю свою кандидатуру на должность президента США", - написал Байден.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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