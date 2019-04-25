КНДР хочет избежать войны на Корейском полуострове
25 апреля 2019 14:36 128
КНДР твердо нацелена избежать войны на Корейском полуострове и создать мир в регионе, заявил министр народных вооруженных сил КНДР, генерал армии Но Гван Чхоль, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Данные соглашения (между КНДР и Южной Кореей и совместное заявление США и КНДР) исторического значения содержат твердую решимость предпринять реальные шаги по снятию угрозы войны, создав на постоянной основе систему мира, открыть мирную эпоху на Корейском полуострове, где больше не было бы войн", - сказал он, выступая на VIII Московской конференции по международной безопасности.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
13:58
На Баку надвигается жара
-
24 Апр. 15:20 28 960
-
24 Апр. 17:04 11 428
-
08:44 11 073
-
24 Апр. 16:15 9 647
-
24 Апр. 17:14 8 407