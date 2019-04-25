КНДР твердо нацелена избежать войны на Корейском полуострове и создать мир в регионе, заявил министр народных вооруженных сил КНДР, генерал армии Но Гван Чхоль, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Данные соглашения (между КНДР и Южной Кореей и совместное заявление США и КНДР) исторического значения содержат твердую решимость предпринять реальные шаги по снятию угрозы войны, создав на постоянной основе систему мира, открыть мирную эпоху на Корейском полуострове, где больше не было бы войн", - сказал он, выступая на VIII Московской конференции по международной безопасности.