Испанские гвардейцы, прибывшие в населённый пункт Галапагар для поимки быка, сбежавшего с фермы, находящейся в соседней деревне Кольядо-Вильяльба (провинция Мадрид, Испания), были атакованы свободолюбивым животным, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Парнокопытному беглецу не понравилось появление патрульного автомобиля на своей территории и он атаковал транспортное средство с гвардейцами внутри.

Местные СМИ сообщают, что в конечном итоге быка на некоторое время удалось нейтрализовать, поразив его стрелой с транквилизатором.

Позже буйное животное было возвращено его владельцу сотрудниками службы охраны окружающей среды. В результате действий парнокопытного путешественника никто не пострадал.

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