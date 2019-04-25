Юный фигурист Максим Беляев выполнил невероятный прыжок в пять оборотов - видео с элементом было опубликовано на официальной странице Instagram спортсмена. Он исполнил сложнейший трюк на "удочке" - специальном приспособлении, которое используют для страховки молодых фигуристов, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

"Класс! Как он это делает? Молодец!"

"Браво, молодец, 12-летний Максим уже достиг на вершине пять оборотов за прыжки"

"Рада за подрастающее поколение! Максиму удачи! и дальнейшего совершенствования!"

"Ура! Подрастает будущий чемпион. Ждем-ждем!", - пишут в комментариях поклонники юного фигуриста.

Отмечается, что прыжок в пять оборотов не удавался никому из взрослых фигуристов. В то же время, нередко дети бьют рекорды, недоступные взрослым. Тренеры из фигурного катания связывают это с тем, что при половом созревании тело меняется так, что ряд элементов становится выполнить физически сложно.

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