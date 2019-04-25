В Волжске задержанный вывалился из автомобиля полицейских на глазах у прохожих. Патрульная машина поехала дальше, злоумышленник тоже пошел по своим делам, а прохожие "притворились", что ничего не заметили. Видео инцидента опубликовано в Сети.

На кадрах видно, что у УАЗа открывается задняя дверь и из нее на землю выпадает мужчина. Отряхнувшись, он встает и уходит, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

По данным пресс-службы МВД по Марий Эл, по факту инцидента проводится служебная проверка.

В ведомстве установили, что мужчину задержали после семейного скандала и везли в участок.

"В пути он выпал из отсека для задержанных", - сообщили в ведомстве.

Полицейские, обнаружив его пропажу, вернулись за ним, нашли и доставили в участок.

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