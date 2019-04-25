Бывший руководитель альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон в четверг вечером был освобожден из Токийской тюрьмы. Кадры выходящего из здания пенитенциарного учреждения Гона показало японское общественное телевидение NHK. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Это уже второй раз, когда Карлоса Гона по решению суда выпускают из тюрьмы под залог. В этот раз его размер составил составил 500 млн иен (примерно $4,5 млн), что почти вдвое меньше, чем в конце марта, когда Гон был впервые отпущен под залог.

Теперь сотрудники японских правоохранительных органов сопроводят Карлоса Гона к его месту жительства в центре Токио - по решению столичного окружного суда Гон будет помещен под домашний арест. Согласно условиям освобождения под залог, Карлосу Гону запрещено покидать страну, а также контактировать со своей супругой Кэрол. Ранее токийская прокуратура безуспешно попыталась опротестовать решение суда, постановившего новое освобождение Гона.

В марте этого года Гона уже выпускали из тюрьмы под залог в $9 млн и отправили под домашний арест. Однако 4 апреля его вновь арестовали по дополнительному обвинению.