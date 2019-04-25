В городе Коломбо на Шри-Ланке полицейские произвели контролируемый подрыв подозрительного мотоцикла. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Вести, сообщает ТАСС. Взрывных устройств, прикрепленных к транспортному средству, не обнаружено.

Накануне таким же образом были подорваны два мотоцикла - взрывных устройств обнаружено не было.

21 апреля на Шри-Ланке произошла серия терактов, в результате которых погибли 359 человек, а пострадали - более 500. Восемь взрывов прогремело в трех городах, в атаках были задействованы девять смертников.