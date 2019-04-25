Делегации РФ, Ирана и Турции проводят трехстороннюю встречу в рамках астанинских переговоров по урегулированию ситуации в Сирии, проходящих 25-26 апреля в столице Казахстана. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Встреча проходит без СМИ.

Российскую делегацию на этих переговорах возглавляет специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турции и Ирана - замминистра иностранных дел Турции Седат Онал и, по данным источников РИА Новости, Али Аскар Хаджи, который был недавно назначен на пост помощника главы МИД Ирана вместо Хосейна Джабери Ансари, возглавлявшего иранскую делегацию на предыдущих переговорах.

Двенадцатый по счету раунд переговоров астанинского формата (по бывшему названию столицы Казахстана) с участием представителей РФ, Турции и Ирана (стран-гарантов этого процесса) по Сирии стартовал в четверг в Нур-Султане. В работе также участвуют представители правительства Сирии, сирийская оппозиция и спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен, для которого эти переговоры по Сирии - первые с момента назначения на должность.

Урегулирование в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.