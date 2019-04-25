Стрельба у метро в Москве, двое погибших
25 апреля 2019 19:58 466
Тела двух человек с огнестрельными ранениями обнаружили недалеко от метро "Новые Черемушки" в Москве. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщается на сайте Следственного комитета.
Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.
Личности убитых уже установлены.
На месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, по предварительной информации, стрельба произошла в ходе конфликта между двумя мужчинами.
Собеседник агентства добавил, что идет опрос возможных очевидцев, запрошены записи с камер видеонаблюдения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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