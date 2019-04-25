Тела двух человек с огнестрельными ранениями обнаружили недалеко от метро "Новые Черемушки" в Москве. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщается на сайте Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

Личности убитых уже установлены.

На месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, по предварительной информации, стрельба произошла в ходе конфликта между двумя мужчинами.

Собеседник агентства добавил, что идет опрос возможных очевидцев, запрошены записи с камер видеонаблюдения.