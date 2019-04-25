На Шри-Ланке призвали готовиться к новым терактам
25 апреля 2019 20:14 202
Власти Шри-Ланки призвали население быть готовым к возможным терактам в мечетях 26 апреля. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Sunday Times.
Сначала информация об угрозах распространилась в соцсетях, позже власти подтвердили ее.
Полиция усилила охрану мечетей и других мест массового скопления людей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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