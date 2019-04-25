Власти Шри-Ланки призвали население быть готовым к возможным терактам в мечетях 26 апреля. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Sunday Times.

Сначала информация об угрозах распространилась в соцсетях, позже власти подтвердили ее.

Полиция усилила охрану мечетей и других мест массового скопления людей.