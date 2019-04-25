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По данным детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), порядка 169 миллионов детей в мире не были привиты вакциной от кори с 2010 по 2017 годы, что привело к нынешним вспышкам заболевания в различных странах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

Как сообщает ЮНИСЕФ, в указанный период без прививок от кори оставались свыше 21 миллиона детей ежегодно, что привело ко вспышкам эпидемии кори, которые наблюдаются сегодня в различных странах мира.

В развитых странах больше всего детей без прививок с 2010 по 2017 годы насчитывалось в США - 2 миллиона 593 тысячи. На втором месте Франция с 608 тысячами детей. Третье место занимает Великобритания, где не привитых от кори детей насчитывалось 527 тысяч. При этом в государствах с низким уровнем дохода населения ситуация уже критическая. Так, в Нигерии в 2017 году прививку от кори не получили почти 4 миллиона детей, в Индии 2,9 миллиона, в Пакистане и Индонезии по 1,2 миллиона детей, в Эфиопии 1,1 миллиона.

В ЮНИСЕФ напомнили, что за первые три месяца 2019 года по всему миру были зарегистрированы свыше 110 тысяч случаев кори, что на 300% выше, чем за тот же период в прошлом году.

"Основа для глобальных вспышек кори, свидетелями которых мы сегодня являемся, была заложена несколько лет назад. Вирус кори всегда найдет непривитых детей. Если мы серьезно настроены на предупреждение распространения этого опасного, но предотвратимого заболевания, необходимо привить каждого ребенка, как в богатых, так и в бедных странах", - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

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