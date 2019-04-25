Бывший президент СССР Михаил Горбачев не смог приехать на премьеру документального фильма о себе из-за госпитализации. Показом картины Вернера Херцога и Андре Сингера "Встреча с Горбачевым" завершился 41-й Московский международный кинофестиваль, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее в дирекции ММКФ сообщили, что документальную картину представит сам Михаил Горбачев.

"Горбачев хотел приехать на показ фильма. Но он находится в больнице, не очень хорошо себя чувствует. Врачи не разрешили ему приехать", - сообщил сорежиссер картины Андре Сингер.

"Закроет фестиваль фильм Вернера Херцога и Андре Сингера "Встреча с Горбачевым", - сообщили в пресс-службе.

В этом документальном фильме кинорежиссер Хергоц выступил в роли интервьюера и общался с Горбачевым на различные темы