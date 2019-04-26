Трамп встретится с Си Цзиньпином в Белом Доме
26 апреля 2019 08:02 249
Президент США Дональд Трамп в ближайшее время примет председателя КНР Си Цзиньпина в Белом доме. С соответствующим заявлением американский лидер выступил в четверг в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В ближайшее время я приму председателя Си [Цзиньпина] в Белом доме", - приводит слова Трампа агентство Reuters.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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