Президент США Дональд Трамп в ближайшее время примет председателя КНР Си Цзиньпина в Белом доме. С соответствующим заявлением американский лидер выступил в четверг в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В ближайшее время я приму председателя Си [Цзиньпина] в Белом доме", - приводит слова Трампа агентство Reuters.