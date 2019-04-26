Трамп призвал избавиться от ядерного оружия
26 апреля 2019 08:50 252
Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News, что всем странам следует отказаться от ядерного оружия. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает ТАСС.
Данное заявление Трамп сделал, комментируя встречу северокорейского лидера Ким Чен Ына и российского президента Владимира Путина и заявление последнего о том, что Россия готова помогать США с денуклеаризацией Корейского полуострова.
"Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него", - заключил Трамп.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
09:04 134
Стрельба на Гаити, есть погибшие
25 апреля 23:33 2 377
Зеленский сменил имя в Facebook
-
25 Апр. 18:30 10 655
-
25 Апр. 15:43 10 050
-
25 Апр. 12:18 8 764
-
25 Апр. 18:06 7 713
-
25 Апр. 11:38 5 619