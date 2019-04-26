Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News, что всем странам следует отказаться от ядерного оружия. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает ТАСС.

Данное заявление Трамп сделал, комментируя встречу северокорейского лидера Ким Чен Ына и российского президента Владимира Путина и заявление последнего о том, что Россия готова помогать США с денуклеаризацией Корейского полуострова.

"Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него", - заключил Трамп.