Около 10 тыс. военнослужащих развернуты в пятницу на Шри-Ланке у мечетей и других религиозных мест. Как сообщает информационное агентство Reuters, власти опасаются возможных терактов после воскресных взрывов, в результате которых, по последним данным, погибли порядка 250 человек. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Накануне министр мусульманских религиозных дел Шри-Ланки Абдул Халим Мохамед Хашим призвал последователей ислама этого островного государства не проводить 26 апреля традиционную пятничную молитву в мечетях, а провести ее дома.

Кардинал Малколм Ранджит в свою очередь призвал и христианских священников пока не проводить мессы до улучшения ситуации. "Безопасность важна", - отметил священнослужитель.

21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. Атаки совершили смертники, которые были гражданами Шри-Ланки.