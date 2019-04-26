Минимум восемь человек погибли в результате стрельбы, устроенной неизвестными в одном из южных районов столицы Гаити Порт-о-Пренсе. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщило Agencia EFE, ссылаясь на источники в полиции страны.

Вооруженные люди обстреляли ожидающих общественный транспорт, после чего скрылись. Отмечается, что в результате инцидента также около десять человек получили ранения.

Криминогенная обстановка беднейшего государства Западного полушария значительно ухудшилась после того, как в феврале в республике начались массовые акции протеста с требованиями отставки президента Жовенеля Моиза. В Порт-о-Пренсе произошли первые столкновения протестующих и полиции. Как сообщила межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств, всего с начала акций протеста погибли 26 человек, еще 77 пострадали.

Протесты в Гаити начались 7 февраля. С тех пор по крайней мере семь человек погибли.

Моиз заявил, что не уйдет в отставку из-за беспорядков. Политик призвал оппонентов к диалогу для поиска выхода из кризиса. Он вступил в должность президента 7 февраля 2017 года.