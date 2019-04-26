Море огня: пожар на шоссе после массового ДТП в США попал на камеры - ВИДЕО
В четверг, 25 апреля, на межштатной автомагистрали вблизи Денвера произошло массовое ДТП, в результате которого шоссе оказалось объято пламенем. Причиной аварии стал грузовик, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
В частности, как уточняет FOX, транспортное средство с полуприцепом двигалось на высокой скорости, однако в какой-то момент грузовой автомобиль столкнулся с другой машиной. В результате ДТП вызвало цепную реакцию, а затем произошел пожар.
По данным BNO, участниками инцидента стали не менее 12 автомобилей. В настоящее время движение на шоссе в обе стороны закрыто.
Известно, что в результате аварии погиб один человек, еще несколько получили ранения.
Как видно на кадрах, опубликованных в социальной сети Twitter, шоссе превратилось в сплошное полыхающее полотно, а близлежащая местность затянута дымом.
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