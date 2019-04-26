Посетители KFC устроили потасовку за бесплатные бургеры - ВИДЕО
26 апреля 2019 13:28 131
В одном из московских ресторанов фастфуд-сети KFC посетители устроили давку в очереди из-за распространившихся в Сети акционных промокодов, позволяющих купить 2 бургера за 99 рублей и ещё один бургер за рубль. Молодые люди вырывали еду из рук, толкались и были готовы буквально растерзать друг друга, передает Day.Az.
Короткий отрывок происходящего безумия опубликовал в Сети один из очевидцев.
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