В одном из московских ресторанов фастфуд-сети KFC посетители устроили давку в очереди из-за распространившихся в Сети акционных промокодов, позволяющих купить 2 бургера за 99 рублей и ещё один бургер за рубль. Молодые люди вырывали еду из рук, толкались и были готовы буквально растерзать друг друга, передает Day.Az.

Короткий отрывок происходящего безумия опубликовал в Сети один из очевидцев.

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