В городе Мармарис в турецкой провинции Мугла произошло землетрясение силой 4,4 балла. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

Пострадавших нет, однако землетрясение вызвало панику среди местного населения.

"Очаг залегал на глубине шести километров. Подземные толчки также ощущались в соседних провинциях", - пишут СМИ.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.