В Турции произошло сильное землетрясение
26 апреля 2019 14:21 536
В городе Мармарис в турецкой провинции Мугла произошло землетрясение силой 4,4 балла. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.
Пострадавших нет, однако землетрясение вызвало панику среди местного населения.
"Очаг залегал на глубине шести километров. Подземные толчки также ощущались в соседних провинциях", - пишут СМИ.
Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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