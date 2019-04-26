Дикий бык вызвал хаос на политическом митинге, организованном 26 апреля на поле, в окрестностях города Каннаудж (штат Уттар-Прадеш, Индия).

Митинг, организованный политическим альянсом "Махагатбандхан", был прерван диким быком, которому не понравилась шумная толпа бездельников, оккупировавшая его территорию.

Один из смельчаков попытался усмирить разъярённое животное, но парнокопытный агрессор быстро разобрался с наглецом, которому потребовалась помощь медиков, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Сотрудникам политического движения всё же удалось, используя фургон, оттеснить буйного зверя подальше от толпы.

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