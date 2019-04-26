В Турции прогремел взрыв, есть погибшие и раненые
26 апреля 2019 17:32 386
На одной из фабрик промышленной зоны в турецкой провинции Бурса на северо-востоке страны прогремел взрыв. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что в результате взрыва по предварительным данным погибли трое работников, еще четверо были ранены.
Сообщается, что на местно происшествия прибыли отряды пожарных и спасателей.
О причине взрыва не сообщается.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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