На одной из фабрик промышленной зоны в турецкой провинции Бурса на северо-востоке страны прогремел взрыв. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате взрыва по предварительным данным погибли трое работников, еще четверо были ранены.

Сообщается, что на местно происшествия прибыли отряды пожарных и спасателей.

О причине взрыва не сообщается.