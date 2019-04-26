Итальянец, летевший рейсом авиакомпании EasyJet из Лондона в Пизу, попытался открыть аварийный выход из самолета на высоте девяти километров, сообщает The Sun.

"Он выглядел немного нервно и был одет в плотное пальто. Он пробыл в туалете около минуты", - описывают пассажиры мужчину, устроившего переполох на борту, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.



Выйдя из уборной, он подошел к двери аварийного выхода и попытался открыть ее. На него закричал один из членов экипажа, а пассажиры начали плакать от страха.

После этого несколько мужчин схватили его и усадили в кресло. Они удерживали его до приземления рейса в Пизе, где передали дебошира полиции. Как сообщает издание, им оказался мужчина тридцати лет из Италии.

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