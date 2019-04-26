Турция не собирается отказываться от покупки зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", истребителей F-35 или ЗРК Patriot. Подготовка пилотов самолетов пятого поколения продолжается, Анкара регулярно ее оплачивает. Также не прекращаются и переговоры по поводу приобретения американских систем ПВО, пишет агентство ТАСС со ссылкой на представителя МИД страны Хами Аксоя, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Турецкие дипломаты на каждой встрече призывают американских коллег не связывать покупку С-400 и программу F-35, в которой все еще участвует Турция, поясняет Аксой. Анкара не желает отказываться от американских боевых машин.

Напомним, ранее Штаты выступили против покупки Турцией ЗРК C-400 "Триумф" и пригрозили разорвать контракт на поставку Анкаре истребителей пятого поколения F-35. По мнению американцев, их техника не совместима с российской. Турецкие военные пообещали не связывать самолет и ЗРК в одну систему.