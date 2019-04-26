В восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай произошли три новых взрыва. Об этом сообщает News1st со ссылкой на заявление представителя армии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Другие подробности инцидента пока не приводятся.

До этого на Шри-Ланке произошли восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По предварительным данным, число жертв достигло 253 человека, около 500 пострадали. Среди них граждане 35 стран.

После этого террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракты на острове.