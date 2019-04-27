В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание", передает Day.Az со ссылкой на gazeta.ru.

Во Внуково задержано восемь рейсов, отменено еще два. В Домодедово задержано шесть рейсов, отменно восемь. Также в аэропорту Шереметьево задержано три рейса.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.