В ЕС прекратили выпускать купюры по €500
27 апреля 2019 02:01 37
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск купюр номиналом €500, сообщает Bloomberg.
Отмечается, что банк был обеспокоен высокой вероятностью "незаконной деятельности" с такими купюрами.
Сообщается, что банкнотами по-прежнему можно расплачиваться, но при попадании в банки они будут изыматься из оборота.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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