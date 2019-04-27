Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск купюр номиналом €500, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что банк был обеспокоен высокой вероятностью "незаконной деятельности" с такими купюрами.

Сообщается, что банкнотами по-прежнему можно расплачиваться, но при попадании в банки они будут изыматься из оборота.