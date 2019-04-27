Нобелевская премия станет меньше
Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации в этом году, как и в 2018 году, составит 9 млн крон ($949400).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу Нобелевский фонд.
"Сегодня правление Нобелевского фонда установило размер премии 2019 года на уровне 9 млн шведских крон для каждой номинации", - отмечается в пресс-релизе фонда.
Если в 2011 году сумма Нобелевской премии достигала 10 млн крон ($1,5 млн), то в 2012 она уменьшилась до 8 млн крон ($1,2 млн) "по причине неблагоприятной экономической ситуации". В 2017 году денежная составляющая увеличилась до 9 млн крон ($1,07 млн).
В этом году в связи с ослаблением курса шведской национальной валюты долларовый эквивалент премии несколько снизился. Как сообщил ранее "ТАСС" исполнительный директор фонда Ларс Хайкенстен, сумма все равно "остается значительной", поскольку переводится лауреатам в шведских кронах, а многие национальные валюты также ослабли.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В ЕС прекратили выпускать купюры по €500
В Москве отменили десятки авиарейсов
На Шри-Ланке произошли три новых взрыва
Анкара призвала не связывать С-400 с F-35
В Турции прогремел взрыв, есть погибшие и раненые
UEFA Neymarı 3 oyunluq cəzalandırdı
10 самых больших кораблей - ВИДЕО
Как реставрируется Ичеришехер - Интересные подробности - ФОТО
Azərbaycanlı aktrisa QƏZAYA DÜŞDÜ
-
26 Апр. 09:11 15 351
-
26 Апр. 14:00 13 819
-
26 Апр. 14:15 11 582
-
26 Апр. 14:17 9 025
-
26 Апр. 16:26 7 784