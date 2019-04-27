Бывший вице-президент США демократ Джозеф Байден за первые сутки после официального вступления в борьбу за высший государственный пост в стране собрал около $6,3 млн в качестве пожертвований на проведение избирательной кампании.

Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей предвыборного штаба политика, передает ТАСС.

Деньги предоставили примерно 97 тыс. физических или юридических лиц. Издание констатирует, что Байдену по объему собранных средств удалось превзойти других демократов, заявивших о намерении претендовать на пост президента США. К примеру, сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу за первые сутки после его официального вступления в гонку удалось привлечь около $5,9 млн в качестве пожертвований, бывшему конгрессмену от штата Техас Бето О'Рурку - $6,1 млн.

Байден объявил об официальном вступлении в гонку в четверг. Согласно ряду опросов, на данный момент он считается одним из фаворитов среди представителей Демократической партии.

О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже около 20 демократов. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост президента, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки. Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.